Стало известно о текущем состоянии здоровья Жириновского

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку. Отмечается, что медики дают Жириновскому седативные препараты, чтобы он спал и быстрее проходил восстановление.

«Врачи говорят, что пациент иногда слегка "буянит", то есть когда действие седативных препаратов потихоньку прекращается, Жириновский, приходя в себя, чуть-чуть ругается, но говорит не совсем логично», - пишет издание Life.

Вместе с тем, исходя из результатов анализов, лидер партии находится в стабильно тяжелом состоянии, показатели меняются, однако несмотря на это состояние Жириновского дает положительную динамику.

В среду, 9 февраля, СМИ сообщили о госпитализации Жириновского. Позже в Министерстве здравоохранения заявили, что политик был доставлен в больницу еще 2 февраля с диагнозом коронавирус.