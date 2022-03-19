LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в Россию

Одна из крупнейших в мире компаний-производителей бытовой техники и мобильных телефонов LG Electronics приостанавливает поставки своей продукции в Россию. Отмечается, что в компании наблюдают за дальнейшим развитием ситуации. Об этом было сказано в релизе компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», - цитирует РИА Новости информацию, поступившую от организации.

Южнокорейская компания LG Electronics была образована в 1958 году. Штаб-квартира компании расположена в Сеуле.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России. Позже стало известно, что Sony приостановила продажи PlayStation на российский рынок. На следующий день американская компания Mars уведомила, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России. Также прекращается импорт и экспорт продукции.