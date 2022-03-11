Компания Mars приостанавливает деятельность в России

Американская компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории России. Также прекращается импорт и экспорт продукции.

«Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», - также сообщается на сайте компании.

Подчеркивается, что любая прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь. Компания, как сказано в сообщении, увеличит денежные и натуральные пожертвования на гуманитарные цели на десять миллионов долларов. На прошлой неделе Mars также выделил два миллиона долларов на данные цели.

Отмечается, что компания будет принимать решения в соответствии с дальнейшем развитием ситуации вокруг Украины. Среди брендов компании - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit.

Санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

Несколькими днями ранее компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в России из-за обострившейся ситуации на украинской территории.