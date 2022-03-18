В Минобороны России показали последствия неудачного украинского обстрела Мелитополя «Точкой-У» с кассетной головной частью.

В ведомстве сообщили, что обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города. При этом пострадало несколько жилых домов, газопровод на окраине города и линии электропередачи. Все это видно на представленных МО РФ кадрах.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России «Искандерами» уничтожили украинские пусковые установки.

Кроме этого, Конашенков заметил, что ВС РФ уничтожили 1 406 украинских танков и других боевых бронированных машин за время специальной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов