В Минобороны России сообщили об отбитой украинской кассетной атаке на Мелитополь

Российские средства противовоздушной обороны отразили в ночь на пятницу ракетную атаку по Мелитополю. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, обстрел велся украинскими националистами с юго-восточной окраины города Запорожье.

По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, националисты нанесли удар ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Как уже указывалось выше, атака была отражена.

Генерал-майор рассказал, что ВС РФ засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Двумя ракетами «Искандер» пусковые установки были уничтожены. Это было сделано для пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов.

Он добавил, что в Мелитополе работают магазины и курсирует общественный транспорт, а российские военные доставляют гуманитарную помощь нуждающимся.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов