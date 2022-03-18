За время спецоперации уничтожено 1406 украинских танка и других боевых бронированных машин

За все время проведения специальной операции Вооруженных сил России на Украине было уничтожено 1406 единиц бронетехники ВСУ, включая танки. Также поражены более 500 орудий полевой артиллерии и минометов и 1197 военных автомобилей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что войска Луганской народной республики при поддержки российских сил освободили уже более 90% процентов территории ЛНР. Уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов