Минобороны России: «Искандеры» ВС РФ уничтожили украинские «Точки-У»
В Минобороны России заявили, что «Искандеры» ВС РФ уничтожили украинские «Точки-У». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь, были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», - сказал Конашенков.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что обстрел города производился с северного направления юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.
Вооруженные силы России засекли координаты пуска украинских баллистических ракет.
«В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима, двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», - сообщил Конашенков.
В МО РФ подчеркнули, что Мелитополь живет обычной жизнью. В городе работают магазины и общественный транспорт. Военнослужащие РФ ежедневно доставляют в город гуманитарную помощь.
По словам Конашенкова, применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям при заведомом понимании, что в жилых кварталах Мелитополя нет огневых позиций ВС РФ, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов