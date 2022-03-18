Армия Минобороны России: «Искандеры» ВС РФ уничтожили украинские «Точки-У» В российском оборонном ведомстве сообщили, что обстрел города производился с северного направления юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. © Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: В Минобороны России заявили, что «Искандеры» ВС РФ уничтожили украинские «Точки-У». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь, были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», - сказал Конашенков. В российском оборонном ведомстве сообщили, что обстрел города производился с северного направления юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооруженные силы России засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. «В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима, двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», - сообщил Конашенков. В МО РФ подчеркнули, что Мелитополь живет обычной жизнью. В городе работают магазины и общественный транспорт. Военнослужащие РФ ежедневно доставляют в город гуманитарную помощь. По словам Конашенкова, применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям при заведомом понимании, что в жилых кварталах Мелитополя нет огневых позиций ВС РФ, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика