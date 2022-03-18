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Путин заявил, что цель спецоперации РФ на Украине - избавить Донбасс от геноцида

16:20 18.03.2022
Также Путин заявил, что крымчане в 2014 году поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути украинских неонацистов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации РФ на Украине - избавить Донбасс от геноцида.

По словам Путина, жители Донбасса не согласились с госпереворотом на Украине. За это против них в Киеве тут же организовали карательные военные операции. 

«Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью специальной военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», - заявил Путин на митинге-концерте «Крымская весна» в Лужниках.

Также Путин заявил, что крымчане в 2014 году поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути украинских неонацистов

Ранее в Минобороны России опубликовали карту, на которой можно увидеть очертания освобожденной территории Донбасса. Так, войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России уже смогли освободить более 90 процентов территории республики

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