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Путин: крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов

Андрей Аркадьев
16:22 18.03.2022
Глава государства отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жители Крыма и Севастополя поставили жесткий барьер на пути неонацистам, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках.

«Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам», - сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что против людей на Донбассе, не согласившихся с госпереворотом в 2014 году на Украине, проводились карательные операции. Он также отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь.

Концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходит сегодня, 18 марта на Большой спортивной арене «Лужники».

Для зрителей выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Владимир Машков и многие другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики.

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