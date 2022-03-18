«На референдум - с песнями и гармошками»: восемь лет назад Крым вошел в состав России

Когда буквально весь полуостров Крым наполняется символами «Русской весны», наступает мартовский флешмоб по-крымски. Люди, не сговариваясь заранее, вывешивают у себя на балконах и во дворах российские триколоры, георгиевские ленты и Андреевские флаги.

«Мы чтим государственные символы, которые объединяют наш многонациональный народ», - сказал директор лагеря «Артек» Константин Федоренко.

Граждане также вспоминают, как в 2014 году ходили на референдум.

«Вы знаете, я первый раз видел, чтоб на голосование ходили с гармошками и песнями. Я первый раз в жизни такое видел! Восемь часов утра, пришли, а там уже народищу!», - рассказал Владимир Глущенко.

Сегодня праздник для всего полуострова. Крымчане восемь лет назад не подчинились зарождавшемуся на Украине националистическому режиму. Хотя ставленники хунты в штабе ВМСУ уже были готовы по ним стрелять. Люди рисковали, но требовали своей независимости на митингах. Отстаивали собственные убеждения на блокпостах и на антимайдане.

Корреспондентский пункт «Звезды» появился в Крыму сразу после референдума. С тех пор в эфире телеканала всегда освещаются самые важные события полуострова. Журналисты встречали туристов даже в самые трудные периоды. А еще спускались в пещеры Тавриды, летали над ее золотыми пляжами, следили, как возводят мосты и строят дороги. Более того, принимали в состав флота боевые корабли и испытывали их и себя на выносливость.

Однако Крым не перестает удивлять даже после того, когда ты успел увидеть большинство достопримечательностей региона. Из всех субъектов РФ он первым испытал на себе санкции Запада. Но здешнее население адаптировалось к ограничительным мерам и ничего от них не потеряло. Крымчане не страдают без зарубежного фастфуда, а, напротив, готовят свои национальные блюда и угощают ими гостей.

«Крым - многонациональный полуостров, у нас есть свои традиционные блюда, самса, янтыки, чебуреки. Крымчане в принципе не страдают от отсутствия Макдональдса, у нас есть, чем заменить все это», - отмечает крымский блогер Яна Красногорова.

Крымчан до сих пор пытаются «наказать» за собственное мнение. Например, отельеров Крыма разом исключили из всех зарубежных систем интернет-бронирований, однако туристов на полуострове меньше не стало. Ставшую уже крылатой фразу «можем повторить» накануне озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. Абсолютно каждый крымчанин готов выбирать воссоединение с Россией снова и снова.

«Мы были сами участниками тревожной ситуации в 2014 году. Мы знаем, как нынешняя власть Украины, нацисты, угрожали нам и угрожали нашим семьям. И, конечно же, в тот период времени показали всему миру, всей России, насколько Севастополь умеет в трудную минуту сплотиться», - объяснил глава Гагаринского округа Севастополя Алексей Ярусов.

Выбрали и не прогадали. Больше нет ни энергетической, ни транспортной блокады, которые устраивала Украина. На территории Крыма создали собственные энергоблоки, мощности которых хватает. Мосты, шоссе, рельсы, современный аэропорт - полуостров больше не ограничен одной лишь паромной переправой. А теперь еще удалось вернуть воду в Северо-Крымский канал, и сделали это те самые «вежливые люди».

Нынешняя годовщина «Крымской весны» совпала с полным окончанием водной блокады полуострова. Вода из Днепра вернулась в регион и заполнила все резервуары, которые до этого совсем обмелели за восемь лет.