Путин назвал воссоединение Крыма с РФ правильным и своевременным решением

Президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией было правильным решением. Это доказывает происходящее в Донбассе. Об этом Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе и все становится сразу ясно», - заявил Путин.

Путин заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали планы властей Украины, которые хотели осуществить войну. Президент России отметил, что поощряемая США Украина целенаправленно готовилась именно к силовому сценарию развития событий, к «кровавой бойне и этническим чисткам».