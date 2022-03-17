«Сознательный выбор - быть вместе с Россией»: что обсуждали на совещании по социально-экономическому развитию Крыма

Для встречи президента России Владимира Путина с руководством Крыма, профильными министрами, восьмая годовщина референдума и воссоединения полуострова с РФ стала формальным поводом. В центре обсуждений - санкции, и восемь лет назад Крым испытал на себе самые жесткие из них.

«Все помним, что тогда в сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов-радикалов. У тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве. Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор - быть вместе с Россией», - говорит глава государства.

Однако речь шла о развитии экономической сферы. Так, с 2015 года на поддержку Крыма было выделено около полутора триллионов рублей. На данные средства был возведен аэропорт, а также запущено движение по Крымскому мосту. Во время совещания практически удалось снять проблемы, не решавшиеся десятилетиями. В первую очередь это вопросы веерных отключений и чистой воды. Вместе с тем на полуострове все еще нет нормальных магазинов бытовой техники, туда не заходят крупнейшие операторы сотовой связи и банки. По крайней мере, так было до последнего времени. И на сегодняшний день ограничительные меры Запада открывают возможности, утверждает российский лидер.

«Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати и банки, на полуостров и активно работать в регионе», - сказал Путин.

Сейчас Крым полностью обеспечивает себя продовольствием. Как упомянул глава республики Сергей Аксенов, в регионе выращивают самые крупные креветки в России. И это невзирая на водную блокаду со стороны Украины, которую удалось совсем недавно прорвать благодаря усилиям российских военных. Заработал Северо-Крымский канал, поэтому проблема с опреснением морской воды отпала сама собой.

На данный момент водохранилища Крыма заполнены на 90%. А в прошлом году уровень воды был в четыре раза меньше.

«Дефицит отсутствует, нашли воду под дном Азовского моря. В связи с открытием Северо-Крымского канала пересматриваем нашу схема водоснабжения максимально быстро», - заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Помимо этого, планируется строительство еще двух водохранилищ, обеспечивающих жителей Ялты и Алушты. На подключение к газу, которое в отличие от всей остальной России обходится в сумму до 200 тысяч рублей, выделят кредиты по ставке всего лишь 3% в год на пять лет. Основной доход Крым получает от туризма, и потому в этом случае речь вновь заходит о ситуации на Украине. Также Владимир Путин обратил особое внимание на благоустройство жилых дворов.

«И “Таврида”, и аэропорт, это все понятно, капитальные вещи. Но вот то, где люди живут, на них нужно обратить внимание», - отметил российский лидер.

Владимир Путин вспомнил, как он за рулем ехал по трассе «Таврида». А сейчас строится уже восьмой участок дороги, который предусматривает четыре съезда к городам Южного берега Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев прямо с трассы доложил президенту, что ее строительство будет завершено на год раньше. Развозжаев также вспомнил времена так называемой «Русской весны», когда жители с оружием в руках готовились защищать самый русский город полуострова.

«То, что эта третья оборона не случилась благодаря решениям, которые были приняты, за это большое спасибо. Завтра мы проведем митинг-концерт в поддержку Донбасса, в поддержку всех наших братьев, в поддержку нашей армии», - отметил губернатор.

Вместе с тем в Крыму, как утверждает Сергей Аксенов, с уважением относятся к представителям всех этносов и религий. И наряду с российскими школами на полуострове действует сразу 15 учреждений, в которых обучение ведется на крымско-татарском языке, и в одной школе - на украинском.