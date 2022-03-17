Аксенов поблагодарил МО РФ за помощь в решении проблемы дефицита воды в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Министерство обороны РФ на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
«Мы сейчас полностью заканчиваем подготовку Северо-Крымского канала, вода уже практически есть. Для того чтобы уже исключить максимально потери воды в канале, там проводятся еще работы по очистке, в том числе от насаждений зеленых», - сказал он.
По словам Аксенова, больших денег в реконструкцию Северо-Крымского канала не вкладывалось, так как никто не ожидал, что по нему потечет вода.
«Спасибо вам, спасибо Министерству обороны, все принятые решения позволили нашим фермерам по-другому смотреть в будущее», - добавил глава региона.
Аксенов выразил уверенность, что проблема водоснабжения Крыма будет в скором времени забыта.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов