В Минобороны России заявили, что Соединенные Штаты и Киев совместно создавали компоненты биологического оружия. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Западные средства массовой информации и некоторые «специалисты-биологи», чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций. Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», - сказал Кириллов.

По словам Кириллова, американцев на Украине интересовали патогены, которые можно замаскировать под вспышки естественных заболеваний.

Также начальник войск РХБЗ увязал деятельность биолаборатории США на территории Украины и нехарактерную вспышку болезни в Херсоне.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов