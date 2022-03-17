В МО РФ опубликовали документ об участии Пентагона в военно-биологических проектах на Украине

В Минобороны РФ считают, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании украинских военно-биологических проектов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Американские проекты в области санэпидблагополучия на территории третьих стран, в том числе в Африке и Азии, финансируются через национальные органы здравоохранения. Обращаю ваше внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов», - заявил Кириллов.

Он подчеркнул, что биолаборатории были выбраны Управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком «Блэк энд Витч» в качестве исполнителей проекта Ю-Пи-8, направленного на изучение возбудителей Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

В Минобороны считают, что патогены имеют природные очаги как на Украине, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены, добавил Кириллов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов