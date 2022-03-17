МО РФ: США на Украине интересовали патогены, которые можно замаскировать под вспышки заболеваний

В рамках исследования и разработки биологического оружия на Украине американские ученые уделяли особое внимание патогенам, которые можно было бы замаскировать под вспышки заболеваний. По данным российского Минобороны, изучались возбудители Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены», - заявил Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в американской лаборатории в Харькове разрабатывали способы передачи людям заболеваний с помощью летучих мышей. Подобные исследования, по данным Минобороны РФ, проводили на регулярной основе в течение многих лет.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов