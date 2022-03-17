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В МО РФ связали деятельность биолаборатории США и нехарактерную вспышку болезни в Херсоне

15:43 17.03.2022
В феврале 2018 года в городе произошла вспышка дирофиляриоза - болезни, которая передается комарами.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ
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Нехарактерная вспышка заболеваемости дирофиляриозом в 2018 году в Херсоне могла быть вызвана деятельностью биологической лаборатории США. В естественных условиях болезнь передается комарами, но вспышка произошла в феврале. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию», - заявил Кириллов.

Документальных свидетельств, связанных со вспышкой болезни, в лаборатории не обнаружено, что само по себе странно для учреждения такого типа, расположенного в таком месте - как будто лабораторию совершенно не интересовала эта «профильная» для ее деятельности вспышка. Кириллов считает, что документы могли быть экстренно уничтожены, чтобы не допустить их попадания в руки российских специалистов.

Также Кириллов заявил, что американские ученые на Украине уделяли особое внимание патогенам, которые можно было бы замаскировать под вспышки заболеваний. Изучались возбудители Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, которые можно обнаружить как в России, так и на Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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