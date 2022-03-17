Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ опубликовало документы, полученные от сотрудников биолабораторий США на Украине

17:45 17.03.2022
В лабораториях изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новые документы секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Соответствующий пакет документов оказался в распоряжении «Звезды».

Как заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, на Украине создавались компоненты биологического оружия, а документы подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении исследований.

© Минобороны России

По его словам, биолаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США в общей сложности 32 миллиона долларов.

«Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком "Блэк энд Витч" в качестве исполнителей проекта Ю-Пи-8, направленного на изучение возбудителей Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов», - сказал Кириллов.

Как считает Кириллов, интерес американских военных биологов к проекту вызван в том числе тем, что у патогенов есть природные очаги как на Украине, так и в России. Он также указал на возможность их применить под видом естественных заболеваний.

© Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил, что Украина передала в связанный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси пять тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан, еще 773 биопробы отправили Великобританию.

«Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в институтом Леффлера в Германии. Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути "втемную" и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований», - отметил Кириллов.

Кроме того, он заявил, что в 2018 году более 70 жителей Донецкой Народной Республики умерли от мультирезистентных штаммов туберкулеза, что также может указывать на секретную деятельность украинских биолабораторий.

«В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом», - констатировал Кириллов.

Он подчеркнул, что возглавляемые Соединенными Штатами западные страны игнорируют призыв России обнародовать данные о секретной военно-биологической деятельности Пентагона в третьих странах. Также Кириллов пообещал, что Министерство обороны РФ продолжит изучать доказательства и информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Вашингтона на украинской территории.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:04 В стране и мире
Видео
«Граната, автомат и ножи»: в разгромленном магазине в Мариуполе обнаружено оружие бойца ВСУ
17:50 В стране и мире
Путин проинформировал Эрдогана о ходе российско-украинских переговоров
15:37 Армия
Видео
В Минобороны РФ связали вспышку туберкулеза в ЛДНР с деятельностью биолабораторий США на Украине
13:56 В стране и мире
Мишустин объявил о снятии ограничений на перемещения между РФ и Белоруссией с 18 марта
15:15 В стране и мире
Роскомнадзор опроверг «Звезде» факт ограничения работы WhatsApp
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.