Армия МО РФ опубликовало документы, полученные от сотрудников биолабораторий США на Украине В лабораториях изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новые документы секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Соответствующий пакет документов оказался в распоряжении «Звезды». Как заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, на Украине создавались компоненты биологического оружия, а документы подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении исследований. © Минобороны России По его словам, биолаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США в общей сложности 32 миллиона долларов. «Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком "Блэк энд Витч" в качестве исполнителей проекта Ю-Пи-8, направленного на изучение возбудителей Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов», - сказал Кириллов. Как считает Кириллов, интерес американских военных биологов к проекту вызван в том числе тем, что у патогенов есть природные очаги как на Украине, так и в России. Он также указал на возможность их применить под видом естественных заболеваний. © Минобороны России Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил, что Украина передала в связанный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси пять тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан, еще 773 биопробы отправили Великобританию. «Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в институтом Леффлера в Германии. Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути "втемную" и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований», - отметил Кириллов. Кроме того, он заявил, что в 2018 году более 70 жителей Донецкой Народной Республики умерли от мультирезистентных штаммов туберкулеза, что также может указывать на секретную деятельность украинских биолабораторий. «В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом», - констатировал Кириллов. Он подчеркнул, что возглавляемые Соединенными Штатами западные страны игнорируют призыв России обнародовать данные о секретной военно-биологической деятельности Пентагона в третьих странах. Также Кириллов пообещал, что Министерство обороны РФ продолжит изучать доказательства и информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Вашингтона на украинской территории. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика