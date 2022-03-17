МО РФ опубликовало документы, полученные от сотрудников биолабораторий США на Украине
В лабораториях изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новые документы секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Соответствующий пакет документов оказался в распоряжении «Звезды».
Как заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, на Украине создавались компоненты биологического оружия, а документы подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении исследований.
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