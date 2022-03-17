В 2018 году в Луганской и Донецкой Народных республиках резко возросло число случаев заражения туберкулезом среди граждан. Заражения были вызваны новыми мультрезистентными штаммами, о чем говорили сведения специалистов Роспотребнадзора. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов отметил, что данная вспышка заболевания связана с работой на территории Украины биолабораторий США.

«В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий», - сказал Кириллов на брифинге.

В частности, государства-участники подают в ООН информацию об объектах и проводимой биологической деятельности в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия, уточнил представитель оборонного ведомства. В этом случае речь идет о Мерах укрепления доверия, которые публикуются для контроля выполнения Конвенции.

«С 2016 года - момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе Ю-Пи-4, Ю-Пи-8 и П-781) США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность», - подчеркнул Кириллов.

Напомним, в Минобороны РФ считают, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Патогены имеют природные очаги как на Украине, так и в России, а их применение может маскироваться под естественные вспышки заболеваний, отметили в военном ведомстве.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.