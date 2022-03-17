МО РФ: местные сотрудники лабораторий США на Украине не представляют об истинных целях исследований

Сотрудники биолабораторий США на Украине не представляют об истинных целях исследований, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам ряд документов подтверждают факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию.

«Перед Вами официальные документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Р. Лугара в Тбилиси, 773 биопробы переданы в референс-лабораторию Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в институтом Леффлера в Германии. Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути "втемную" и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований», - сказал он.

Кириллов указал на документ, подтверждающий участие Пентагона в военно-биологических проектах на Украине. Он также рассказал о финансировании лабораторий Министерства обороны Украины, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов