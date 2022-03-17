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Захарова заявила, что налаженный процесс переговоров Москвы и Киева уже показатель прогресса

Виталий Музыка
13:18 17.03.2022
Конкретные вопросы, которые затрагиваются в ходе переговоров не могут быть раскрыты, поскольку переговоры закрытые, заявила Захарова.
Захарова заявила, что налаженный процесс переговоров Москвы и Киева уже показатель прогресса
© Фото: МИД РФ
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Факт того, что переговорный процесс не прекратился, есть показатель прогресса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.

«Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые. Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс», - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят каждый день в формате видеоконференции, но идут тяжело и медленно. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, также указал на сложное движение переговорного процесса.

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