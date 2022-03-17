Захарова заявила, что налаженный процесс переговоров Москвы и Киева уже показатель прогресса
Факт того, что переговорный процесс не прекратился, есть показатель прогресса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.
«Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые. Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс», - сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят каждый день в формате видеоконференции, но идут тяжело и медленно. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, также указал на сложное движение переговорного процесса.