Мединский заявил, что РФ ежедневно проводит переговоры с Украиной по видеосвязи

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что переговоры с украинской стороной проходят каждый день в формате видеоконференции. По словам Мединского такие встречи проводятся без выходных, а формат значительно экономит силы и время.

«Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России», - написал глава делегации РФ у себя в Telegram.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал проведение переговоров РФ и Украины в понедельник, 14 марта. Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла 7 марта. На ней российская сторона передала украинским переговорщикам большой набор документов с конкретными договорами и предложениями. Представители Украины забрали документы для изучения.