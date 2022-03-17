В стране и мире Зеленский заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут, но сложно Виталий Музыка Переговоры по мирному урегулированию конфликта и достижению компромисса идут, но сложно, заявил Зеленский. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Переговорный процесс Москвы и Киева движется достаточно сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC. «Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», - сказал Зеленский. Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о ходе переговорного процесса. В первую очередь он объяснил, почему стороны принял решение перевести диалог в видеоформат. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в переговорном процессе между Москвой и Киевом есть вероятность достижения компромисса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика