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Мединский заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно

Алексей Курильченко
12:08 16.03.2022
Российская сторона искренне стремится как можно скорее прийти к миру, заявил глава делегации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о ходе переговорного процесса. В первую очередь он объяснил, почему стороны принял решение перевести диалог в видеоформат.

«В Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели - поскольку очень сложная логистика и с целью экономии времени, сил и средств - решили избежать перелетов в Белоруссию с ночевкой и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видеоконференц-связи. Такая работа идет ежедневно, была она и сегодня - идет достаточно плотным образом» - заявил глава делегации.

Глава делегации также рассказал и позициях российского стороны - ключевые темы остаются неизменными.

«Есть определенный прогресс по ряду позиций, но не по всем. Позиции в основном определены, они достаточно четкие. Мы движемся не спеша, соблюдая все интересы Российской Федерации и ее граждан... Я бы не хотел перечислять все пункты, по которым идут переговоры - многие из которых уже были озвучены: это, в первую очередь, нейтральный статус Украины... демилитаризация Украины, соответственно обсуждается целый ряд вопросов, связанных с размером украинской армии - Украина предлагает австрийский, шведский вариант демилитаризованного государства, при этом имеющее собственную армию и военно-морские силы... Безусловно ключевой вопрос для нас это статус Крыма и Донбасса, целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и так далее», - сказал Мединский.

Глава делегации отметил, что тема денацификации и ужесточения наказания за героизацию нацизма и экстремизма на Украине является важным пунктом в повестке дня переговоров. Также обсуждаются санкционные претензии сторон - сложившаяся ситуация, по словам Мединского, уже напоминает экономическую войну против России.

«Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина - нейтральная, не член военных блоков, не член НАТО. Страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее. И которая не является плацдармом для военной и экономической атаки против нашей страны... Переговоры идут тяжело, медленно и, конечно, нам хотелось бы, чтобы все это происходило гораздо быстрее - такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно быстрее прийти к миру», - заключил Мединский.

Ранее Мединский сообщил, что переговоры с украинской стороной проходят каждый день в формате видеоконференции. По словам Мединского такие встречи проводятся без выходных, а формат значительно экономит силы и время.

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