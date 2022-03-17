Захарова назвала «особым цинизмом» публикации La Stampa об обстрелах в Донецке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация в итальянской газете La Stampa с фотографией из обстрелянного Донецка, который выдали за Киев, является особым цинизмом. Она отметила, что публикация является показательным фейком.

«Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: "Так Киеву грозит последний штурм". Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке. Этот фейк показателен... Видимо, фото из ДНР оказалось слишком хорошим, чтобы не использовать его, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян», - написала Захарова в Telegram-канале.

В выпуске газеты La Stampa за 16 марта была опубликована фотография из центра Донецка, где упала украинская ракета «Точка-У». При этом в заголовке написано об «угрозе штурма Киева».

Ракета упала в центре города 14 марта рядом со зданием правительства ДНР. Позже выяснилось, что «Точка-У» несла в себе кассетные заряды. В результате взрыва погиб 21 человек, 36 пострадали, в том числе и дети.