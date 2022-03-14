Опубликованы кадры с места падения украинской ракеты в центре Донецка
В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, еще 13 пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Разрушения, вызванные падением осколков сбитой украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка, попали на видео. Кадры сняты сотрудником телеканала «Звезда».
На видео видны последствия падения осколков. На улице лежат тела погибших, в результате взрыва были уничтожены несколько автомобилей, в том числе и автобус.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате падения осколков погибли 20 человек, еще 13 ранены. На месте трагедии работают экстренные службы.