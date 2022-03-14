Пушилин сообщил о кассетном заряде в упавшей на Донецк ракете «Точка-У»
По словам главы ДНР, если бы ракета не была сбита, жертв могло быть гораздо больше.
© Фото: Народная милиция ДНР
Украинская ракета «Точка-У», осколки которой упали в центре Донецка, была оснащена кассетным зарядом. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Небольшое уточнение: "Точка-У" несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1»
По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли 20 человек, еще девять получили ранения. Осколки упали в районах улицы Университетская и бульвара Шевченко.