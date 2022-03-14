В стране и мире Пушилин сообщил о кассетном заряде в упавшей на Донецк ракете «Точка-У» Алексей Курильченко По словам главы ДНР, если бы ракета не была сбита, жертв могло быть гораздо больше. © Фото: Народная милиция ДНР Читайте нас на: Украинская ракета «Точка-У», осколки которой упали в центре Донецка, была оснащена кассетным зарядом. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Небольшое уточнение: "Точка-У" несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли 20 человек, еще девять получили ранения. Осколки упали в районах улицы Университетская и бульвара Шевченко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика