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Глава ДНР заявил об увеличении числа погибших при падении ракеты в Донецке

Алексей Курильченко
11:31 15.03.2022
Один из пострадавших скончался сегодня, общее число погибших достигло 21 человека.
Глава ДНР заявил об увеличении числа погибших при падении ракеты в Донецке
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Число погибших в результате падения в центре Донецка украинской ракеты «Точка-У» увеличилось до 21 человека. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«К сожалению, умер еще один из пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Четырнадцатого марта в центре Донецка ракета «Точка-У» упала на газон рядом со зданием правительства ДНР. В земле воронка, а кассеты, начиненные металлическими осколками, разлетелись на десятки метров. В первые минуты после этого становится известно о гибели по меньшей мере 20 человек и около 30 раненых - в их числе дети.

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