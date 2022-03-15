В стране и мире Глава ДНР заявил об увеличении числа погибших при падении ракеты в Донецке Алексей Курильченко Один из пострадавших скончался сегодня, общее число погибших достигло 21 человека. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Число погибших в результате падения в центре Донецка украинской ракеты «Точка-У» увеличилось до 21 человека. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «К сожалению, умер еще один из пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Четырнадцатого марта в центре Донецка ракета «Точка-У» упала на газон рядом со зданием правительства ДНР. В земле воронка, а кассеты, начиненные металлическими осколками, разлетелись на десятки метров. В первые минуты после этого становится известно о гибели по меньшей мере 20 человек и около 30 раненых - в их числе дети. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика