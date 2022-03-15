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Чудом выжившие: что говорят местные жители после удара «Точкой-У» по Донецку

Станислав Иващенко
Елизавета Потейчук
19:48 15.03.2022
Сегодня поступили сведения о гибели еще одного пострадавшего. В ДНР был объявлен траур.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Металлический осколок кассетного снаряда размером с фалангу пальца попал Кириллу в икряную мышцу и прошел насквозь. Сначала мальчик стоит у дверей, а после падения ракеты его заносит в помещение ударной волной.

«На улице холодно было - решил согреться. Мне нечего на бомбы смотреть, я знал, если посмотрю то умру», - рассказал Кирилл Никитаев.

Мальчику чудом удалось выжить, и вскоре он дошел до дома вместе с бабушкой, где их встретил отец.

«Он влетел здесь, там разорвался. У ребенка рана в пять раз больше. Поликры нет - вырвало», - говорит Станислав Резничук.

Кирилл на улице ждал бабушку, которая зашла в банк снять пособие на мальчика. Валентина Резничук опекает ребенка вместо матери.

«Ну, может, минут десять прошло, я не помню, я знаю, что я лежу на полу, и понимаю, что он на улице, и я кричу “Кирюююшааа!”. Я помню, что я уже потеряла его, и он заскакивает и становится вот так к стене в уголочек маленький, и кричит сильно. Он сильно кричал», - описывает женщина.

В результате ракетного удара «Точкой-У» пострадала еще одна женщина - Александра Кулик. Когда осколки разлетелись по улице, она ехала в автобусе домой к двухлетнему ребенку. Утром, 15 марта, после обстрела на улице Донецка начали наводить порядок. Разбитые окна забивают деревянными панелями. Их запасы регулярно пополняются после обстрелов в 2014 году.

«Меня, как в оперетте получилось “Летучей мыши”, - в пятую точку прилетел снаряд. У меня это не первый экстремальный опыт, потому что мне в Чернигове попали стрелой в голову, я стреляю из лука», - рассказала Кулик.

В республиканской травматологии за последние восемь лет огнестрельные ранения, с которыми поступают пациенты, стали привычными. Но после ракетного удара накануне хирургам пришлось выполнить сразу несколько ампутаций.

«Пациенты были тяжелые и крайне тяжелые. Человек, у которого выраженные боли, сложно сказать, что он смирился. В то же время люди вели себя сдержанно, несмотря на тот ужас, что случился и страшные боли, которые они испытывали», - говорит исполняющий обязанности  директора травматологического центра ДНР Андрей Боряк.

Во время ракетного удара пострадало помещение частного детского клуба, осколки прошили стекла, снесли жалюзи и пробили гипсокартонные стены. В соседнем помещении находился массажист с ребенком, и осколки, чудом не задев, прошли мимо них. В момент удара остановили даже часы. Сегодня поступили сведения о гибели еще одного пострадавшего. В Донецкой Народной Республике был объявлен траур.

«Итого 21 человек считается погибшим в результате ракетного теракта со стороны украинского режима, и еще 37 человек считаются ранеными, врачи борются за их жизнь, в особенности за тяжелораненых», - проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.

К дверям центрального банка, где было сконцентрировано наибольшее число жертв ракетного удара, люди несут цветы. Среди роз лежат два послания в адрес политической элиты Украины и западных стран, а именно, почему дончане должны это терпеть и почему Донецк никто не слышит.

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