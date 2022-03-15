Момент падения ракеты в Донецке попал на видео
На кадрах видно, как двое человек легли на землю, укрываясь от осколков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Камера видеонаблюдения в Донецке запечатлела момент падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре города.
Судя по кадрам, в момент падения ракеты в непосредственной близости от взрыва оказались двое человек - они упали на землю, старясь укрыться от осколков. Также в момент взрыва мимо проезжал автобус - у него выбило стекла.
Ракета упала в центре города 14 марта рядом со зданием правительства ДНР. Позже выяснилось, что «Точка-У» несла в себе кассетные заряды. В результате взрыва погиб 21 человек, 36 пострадали, в том числе и дети.