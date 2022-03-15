Момент падения ракеты в Донецке попал на видео

Судя по кадрам, в момент падения ракеты в непосредственной близости от взрыва оказались двое человек - они упали на землю, старясь укрыться от осколков. Также в момент взрыва мимо проезжал автобус - у него выбило стекла.

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