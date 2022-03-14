Невинные жертвы: что известно об ударе «Точка-У» по мирным жителям Донецка

В 11 часов 31 минуту центр Донецка содрогнулся от взрыва. Ракета упала на газон рядом со зданием правительства ДНР. В земле воронка, а кассеты начиненные металлическими осколками разлетаются на десятки метров. В первые же минуты после этого становится известно о гибели по меньшей мере 20 человек и около 30 раненых - в их числе дети.

На кадрах, снятых камерой наблюдения республиканского банка, запечатлены самые сильные разрушения. На пороге много жертв. В банк приходят оплачивать коммунальные услуги, поэтому среди жертв много пенсионеров. Улица Университетская - одна из самых оживленных. Здесь есть даже детский сад, правда детей внутри не было - с начала спецоперации занятия отменили. Среди тяжело раненых есть ребенок.

Обломки ракеты, а точнее, ее двигатель, упали рядом со зданием правительства. Скорее всего, орган исполнительной власти и был целью. «Точка-У» - это тактический ракетный комплекс, стоящий на вооружении Украины еще с советских времен. В распоряжении Киева было всего 200 ракет. Большую часть сбили войска ДНР еще в 2014 году, остались единицы. «Точка-У» предназначена для уничтожения тяжелой техники, которой ни в центре Донецка, ни на его окраинах нет. Можно сделать вывод, что ВСУ намеренно выпустили ее по мирным жителям.

Жертв могло быть больше - это было целью украинских провокаторов. Накануне в чатах они рассылали сообщения с призывом к женщинам Донбасса выйти сегодня к правительству около полудня на демонстрацию. Они должны были поинтересоваться о местонахождении мобилизованных и предложить заключить мир с Украиной.

По данным Народной милиции ДНР это уже 15-я по счету сбитая системой ПВО над Донецком ракета. Причем сработала только одна из установленных в нем кассет. В российском Министерстве обороны назвали произошедшее военным преступлением. Там уточнили, что обстрел Донецка производился с северо-западного направления - поселка Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.

«Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В республике объявили траур по погибшим после ракетного удара в центре Донецка. В ДНР рассматривают возможность ускорить темпы наступательной операции, чтобы как можно дальше отбросить украинские Вооруженные формирования.