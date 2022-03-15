МО РФ: страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают украинские удары по Донецку

В оборонном ведомстве России заявили, что страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают украинские удары по густонаселенным районам Донецка. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Страны Запада, а также такие международные организации как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие правозащитные организации по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка», - сказал Мизинцев.

Начальник НЦУО добавил, что эти организации, не владея текущей обстановкой на земле», также отвлекают профильные ведомства России множественными запросами на эвакуацию мирных граждан. При этом речь идет о территориях, которые контролирует Украина, а не Россия.

Также в МО РФ сообщили о доставке Россией в Мариуполь 225 тонн гумпомощи за сегодня.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов