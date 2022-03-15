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«Точка поставлена»: военный эксперт рассказал о ракетном комплексе, атаковавшем жителей Донецка

алиса краузова
03:10 15.03.2022
Эксперт назвал удар «Точки-У» по мирному населению Донецка военным преступлением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В понедельник, 14 марта, в центре города Донецка прогремел ужасный взрыв. Удар тактического ракетного комплекса «Точка-У» унес десятки жизней мирных граждан. О том, что за вооружение использовали украинские военные на гражданской территории, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По словам специалиста, на балансе Украины числилось порядка 90 пусковых установок и около 800 ракет этого комплекса, среди которых значились в основном ракеты осколочно-фугасного, а также кассетного действия. При этом кассетная ракета может включать в себя до 50 суббоеприпасов, каждый из которых может разлетаться на 300 осколков и более.

«Конечно, все это вооружение предназначалось для боевых действий, но ни в коем случае не для применения по мирным гражданам. Любое применение такого оружия по мирным гражданам - это военное преступление», - указал Леонков.

Как отметил эксперт, комплексы ПВО Донецка сбили большинство боеприпасов. И ситуация могла бы быть значительно лучше, если бы у кассетного боеприпаса не был немного нестандартный алгоритм срабатывания.

«Скорее всего, там сработал так называемый вышибной заряд. В результате часть суббоеприпасов была приведена в действие и поразила большую площадь. Площадь поражения у таких суббоеприпасов составляет порядка семи гектаров. Поэтому неслучайно объектом атаки был выбран центр города», - объянил специалист.

Леонков отметил, что на оказавшееся в центре атаки место незадолго до ракетного удара начали созывать народ по социальным сетям. В частности, горожанок призывали явиться на площадь, чтобы предъявить ряд требований правительству ДНР.

«Созывали провокаторы. Они действовали со стороны Украины и зарубежных стран, выдавали себя за горожан... Эта акция, которая является ничем иным, как военным преступлением, была спланирована... Повинны как военнослужащие украинской армии, так и те, кто спланировал это, кто созывал людей. И все эти преступники будут найдены и призваны к ответственности», - обозначил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в результате удара «Точки-У» по Донецку погибли как минимум два десятка человек и около 30 оказались ранены. Среди тяжело пострадавших мирных жителей оказался ребенок.

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