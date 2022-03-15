В Минобороны России сообщили о доставке в Мариуполь 225 тонн гумпомощи за сегодня

За сегодняшний день в Мариуполь было доставлено 225 тонн гуманитарной помощи. Всего в город было доставлено более 450 тонн жизненно необходимых вещей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства. Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня - 225 тонн», - сказал Мизинцев на брифинге.

Также на брифинге Мизинцев заявил, что более 2,6 миллионов украинцев обратились в Россию с просьбой об эвакуации. Просьбы поступали более чем из двух тысяч украинских населенных пунктов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов