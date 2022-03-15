В Кремле разочарованы молчанием Запада после обстрела Донецка

Отсутствие реакции Запада на падение украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка, приведшее к гибели мирных жителей, вызвало в Кремле разочарование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега (Джен. - Прим.ред.) Псаки, ни ее руководитель, президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО - ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. И ничего не говорили о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины. И не говорили они об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали... Я просто хочу призвать всех обратить на это внимание», - сказал Песков журналистам.