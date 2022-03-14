При падении ракеты в центре Донецка погибли 20 человек

В результате падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли 20 человек. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин.

«20 мирных жителей погибло, 13 ранено... Повреждения огромные, центр города, густонаселенный район - движение, машины, троллейбусы... Но главное, что погибли мирные люди, самое страшное. Данные пока предварительные», - сказал мэр агентству РИА Новости.

Глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что среди пострадавших есть дети.

Народная милиция ДНР сообщила, что осколки упали в районах улицы Университетская и бульвара Шевченко. На месте работают экстренные службы.

По данным местных властей, возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате осколки ракеты попали в центральную часть города, уничтожены автомобили.