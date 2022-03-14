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Песков заявил, что РФ способна минимизировать последствия экономической войны

Елизавета Потейчук
15:15 14.03.2022
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ЦБ принял ряд мер, которые уже реализуются.
Песков заявил, что РФ способна минимизировать последствия экономической войны
© Фото: freepik.com
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ способна довести до минимума последствия экономической войны против нее. По словам официального представителя Кремля, Центральный Банк России уже принял ряд мер, которые реализуются в настоящее время для смягчения последствий.

«Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», - сказал Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России адаптируется к санкциям, введенным западными странами, что в итоге приведет к ее независимости. Также Дмитрий Песков отмечал, что в настоящий момент в стране отсутствуют условия для дефолта.

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