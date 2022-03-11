Песков оценил возможность дефолта в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в стране отсутствуют условия для дефолта.

«Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности наличия необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», - сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что у России есть запас прочности для выплаты всех существующих внешних долгов государства в рублях.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптируется к санкциям, введенным Западом, что в итоге приведет к ее независимости. Глава государства обратил внимание, что давление санкциями на РФ оказывалось всегда, но сейчас эти санкции имеют комплексный характер.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

Впоследствии спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.