Путин заявил, что экономика России адаптируется к санкциям и приведет к независимости

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России адаптируется к санкциям, введенных западными странами, что в итоге приведет к ее независимости.

«Мы так же, как и преодолевали те трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и в конце концов все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», - сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что давление санкциями на Россию оказывалось всегда, но сейчас эти санкции имеют комплексный характер, они создают для РФ определенные трудности.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отмечал, что для защиты Луганской и Донецкой народных республик необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против России.