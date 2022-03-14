Очевидец рассказал о последствиях украинской атаки в центре Донецка

В результате обстрела в центре Донецка пострадали несколько человек. По данным местных властей, возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». Очевидец, переживший взрыв и падением обломков, рассказал «Звезде» о произошедшем.

«В центре Донецка, на фоне фактического спокойствия... город, центр. Мы находились в офисе. Несколько взрывов на улице. Посыпались стекла. Еще несколько взрывов, потом стихло», - сообщил очевидец Борис Рымарь.

По словам Рымаря, выйдя на улицу, он увидел множество людей с тяжелыми травмами и бросился накладывать жгуты пострадавшим.

Ранее «Звезда» публиковала кадры из Волновахи - на них видно, как выглядят улицы города после бегства оттуда ВСУ.

А в оборонном ведомстве России показали карту продвижения ВС РФ в наступлении в Донбассе.