СМИ: как минимум восемь мирных жителей погибли при атаке в центре Донецка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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СМИ: как минимум восемь мирных жителей погибли при атаке в центре Донецка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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