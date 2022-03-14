Руины на выжженном поле: корреспондент показал, как выглядят улицы Волновахи после бегства ВСУ

Перед администрацией Волновахи поднято знамя Донецкой Народной Республики. ВСУ очень быстро покидали город, бросая одежду, технику и оружие, в том числе и западного производства. В освобожденном городе побывал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

Подразделения вооруженных сил ДНР освободили 90 населенных пунктов от украинских националистов. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики. В освобожденной Волновахе перед зданием администрации теперь поднято знамя ДНР. Сам город после того, как последние недели националисты целенаправленно стреляли по жилым домам, выглядит ужасающе.

Руины на выжженном поле - только так можно описать то, что осталось от Волновахи. Ожесточенное сопротивление, сравнимое с боями в Дебальцево в 2014 - 2015 годах, длилось с 24 февраля по 10 марта. Нет ни одного уцелевшего здания. Люди греются у костров, разожженных у порогов домов.

Улицы постоянно патрулируют отряды ополченцев. Это важно, потому что в домах могут прятаться переодетые в гражданскую одежду солдаты вооруженных формирований Украины. Среди патрульных есть и добровольцы.

В том, что ВСУ стреляли не только по местным, но и даже по своим сослуживцам уже нет сомнения. Рядом с больницей, где лежали обычные жители Волновахи и раненные солдаты украинской армии, стоит машина артиллерийской наводки.

Нацбаты выгоняли людей из квартир в подвалы, сами оборудовали позиции в квартирах многоэтажек. Танки парковали на детских площадках. А в центральной больнице разместили целый штаб и склад боеприпасов. Оттуда до сих еще не убраны тела убитых военнослужащих ВСУ.

У центральной районной больницы Волновахи колоссальные разрушения. ВСУ, отступая на запад, отстреливались «Градами». Разрушены несколько стен, больница восстановлению не подлежит.

Тем не менее, всех 270 пациентов удалось вовремя вывести из больницы и тем самым спасти. В подвалах больше не оперируют солдат - врачи лечат обычных людей, и принимают роды у женщин.

Волноваха еще долго будет возвращаться к мирной жизни. У многих просто не осталось крыши над головой. Люди до сих пор напуганы и боятся выходить из подвалов. Но главное сейчас то, что в городе больше не гремят взрывы и все тревоги и волнения постепенно уходят на второй план.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Михаил Долгих