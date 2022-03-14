Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Руины на выжженном поле: корреспондент показал, как выглядят улицы Волновахи после бегства ВСУ

Станислав Иващенко
06:46 14.03.2022
В городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Перед администрацией Волновахи поднято знамя Донецкой Народной Республики. ВСУ очень быстро покидали город, бросая одежду, технику и оружие, в том числе и западного производства. В освобожденном городе побывал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

Подразделения вооруженных сил ДНР освободили 90 населенных пунктов от украинских националистов. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики. В освобожденной Волновахе перед зданием администрации теперь поднято знамя ДНР. Сам город после того, как последние недели националисты целенаправленно стреляли по жилым домам, выглядит ужасающе.

Руины на выжженном поле - только так можно описать то, что осталось от Волновахи. Ожесточенное сопротивление, сравнимое с боями в Дебальцево в 2014 - 2015 годах, длилось с 24 февраля по 10 марта. Нет ни одного уцелевшего здания. Люди греются у костров, разожженных у порогов домов.

Улицы постоянно патрулируют отряды ополченцев. Это важно, потому что в домах могут прятаться переодетые в гражданскую одежду солдаты вооруженных формирований Украины. Среди патрульных есть и добровольцы.

В том, что ВСУ стреляли не только по местным, но и даже по своим сослуживцам уже нет сомнения. Рядом с больницей, где лежали обычные жители Волновахи и раненные солдаты украинской армии, стоит машина артиллерийской наводки.

Нацбаты выгоняли людей из квартир в подвалы, сами оборудовали позиции в квартирах многоэтажек. Танки парковали на детских площадках. А в центральной больнице разместили целый штаб и склад боеприпасов. Оттуда до сих еще не убраны тела убитых военнослужащих ВСУ.

У центральной районной больницы Волновахи колоссальные разрушения. ВСУ, отступая на запад, отстреливались «Градами». Разрушены несколько стен, больница восстановлению не подлежит.

Тем не менее, всех 270 пациентов удалось вовремя вывести из больницы и тем самым спасти. В подвалах больше не оперируют солдат -  врачи лечат обычных людей, и принимают роды у женщин.

Волноваха еще долго будет возвращаться к мирной жизни. У многих просто не осталось крыши над головой. Люди до сих пор напуганы и боятся выходить из подвалов. Но главное сейчас то, что в городе больше не гремят взрывы и все тревоги и волнения постепенно уходят на второй план.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 Армия
Видео
Руины на выжженном поле: корреспондент показал, как выглядят улицы Волновахи после бегства ВСУ
05:41 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» проследил за разминированием ТЭС в городе ЛНР Счастье
04:16 В стране и мире
Президенты США и Франции договорились об ужесточении антироссийских санкций
02:17 Армия
Видео
Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили роту пехоты «противника» в Дагестане
01:03 Армия
Видео
Корвет «Сообразительный» ракетами уничтожил «противника» в Балтийском море
Популярное
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Видео
Показательная казнь: кому могла понадобиться смерть украинского переговорщика Киреева
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.