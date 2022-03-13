ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в Старичах и на военном полигоне Яворовский

Вооруженные силы России утром в воскресенье, 13 марта, высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», - заявил он.

Киевским режимом на данных объектах развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники, пояснил Конашенков.

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», - добавил он.

Всего с начала операции Вооруженные силы вывели из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Представитель Минобороны также сообщил, что в ходе наступательных действий Вооруженные силы установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до девяти километров.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.