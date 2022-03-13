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ВС РФ за день продвинулись на 9 км и взяли под контроль 5 населенных пунктов на Украине

18:42 13.03.2022
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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