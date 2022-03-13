МО РФ: до 180 иностранных наемников были уничтожены в результате удара по учебным центрам ВСУ

Высокоточным оружием большой дальности удалось нанести удар по учебным центрам ВСУ в Старичах и на военном полигоне Яворовский, в результате удара было уничтожено до 180 иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Было отмечено, что на данных военных объектах Киев развернул пункты подготовки и боевого слаживания наемников перед отправкой в районы боевых действий против ВС РФ. Также, по данным МО, там осуществлялось хранение поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», - сказал официальный представитель оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения беспилотником реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.