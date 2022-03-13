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За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины

18:52 13.03.2022
Высокоточным оружием большой дальности 13 марта нанесен удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, сообщили в Минобороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы России за время специальной операции вывели из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники», - рассказал он.

Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, сообщил Конашенков. По его словам, удалось уничтожить 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Конашенков также сообщил, в ходе наступательных действий в последние сутки ВС РФ установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до девяти километров.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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