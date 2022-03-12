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В РКН объяснили необходимость блокировки Instagram

Анна Касаткина
18:45 12.03.2022
По словам специалистов, ограничение доступа к соцсети нужно для сохранения психологического здоровья граждан.
В РКН объяснили необходимость блокировки Instagram
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Блокировка социальной сети Instagram необходима, в том числе, для обеспечения психологического здоровья граждан, в первую очередь, детей и подростков. Об этом говорится сообщениях в рассылки Роскомнадзора, которые 12 марта получили некоторые пользователи «Госуслуг».

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», - цитирует письмо РКН «Интерфакс».

Как подчеркнули в ведомстве, руководство социальной сети «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию». Там также заметили, что призывы к насилию, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления «геноцид» и запрещено Конвенцией ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него».

РКН также проинформировал, что социальная сеть прекращает свою работу в РФ с 14 марта и пользователей есть время для того, чтобы проинформировать о новых контактах друзей и подписчиков, перенести фото- и видеоматериалы с аккаунтов на другие ресурсы.

«Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники", с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро», - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также выразили надежду, что в перспективе пользователи  откроют для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.

Ранее в компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, заявили, что пользователям из некоторых стран разрешается призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Генпрокуратура РФ после этого призвала признать Meta экстремистской организацией, так как в ее действиях усматриваются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этим двум статьям.

Роскомнадзор также заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России c 14 марта. Facebook была заблокирована еще в начале марта из-за невыполнения требований российских властей.

Позже вице-президент компании Ник Клегг заявил, что призывать к насилию против российских военнослужащих временно разрешено только пользователям с Украины. По его словам, Facebook и Instagram выступают против русофобии и дискриминации россиян.

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