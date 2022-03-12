Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров РФ и Украины

Анна Касаткина
16:52 12.03.2022
Собеседники условились о продолжении контактов по украинской проблематике.
Путин рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров РФ и Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о серии переговоров РФ и Украины в видеоформате. Переговоры прошли в последние несколько дней, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин также проинформировал собеседников о реальном положении дел на Украине в связи с поднятыми ими вопросами относительно гуманитарной ситуации в стране. В частности, российский лидер привел многочисленные факты нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на киевский режим для прекращения преступной деятельности украинских националистических батальонов.

Собеседники также условились о продолжении контактов по украинской проблематике.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

РФ и Украина ранее начали переговорный процесс. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Белоруссии 7 марта, на ней Россия передала украинской стороне большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты и предложения. Украинская делегация забрала документы с собой для изучения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:41 В стране и мире
Путин привел Макрону и Шольцу факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гумправа
16:22 В стране и мире
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине
15:59 В стране и мире
В МИД России раскрыли схему работы биолабораторий США на Украине
15:32 В стране и мире
Видео
Минцифры: угрозы замедления интернета в России из-за отключения от LINX нет
14:49 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами
Популярное
Видео
От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
Минобороны России показало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ
Видео
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.