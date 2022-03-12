Путин рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров РФ и Украины

Президент России Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о серии переговоров РФ и Украины в видеоформате. Переговоры прошли в последние несколько дней, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин также проинформировал собеседников о реальном положении дел на Украине в связи с поднятыми ими вопросами относительно гуманитарной ситуации в стране. В частности, российский лидер привел многочисленные факты нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на киевский режим для прекращения преступной деятельности украинских националистических батальонов.

Собеседники также условились о продолжении контактов по украинской проблематике.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

РФ и Украина ранее начали переговорный процесс. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Белоруссии 7 марта, на ней Россия передала украинской стороне большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты и предложения. Украинская делегация забрала документы с собой для изучения.