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Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Анна Касаткина
21:40 07.03.2022
По словам помощника президента РФ, российская делегация привезла на переговоры большой набор документов, однако украинская сторона подписывать их не стала.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Ожидания России от переговоров с украинской делегацией не оправдались, говорить о позитивных сдвигах пока рано. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано», - сказал он по итогам встречи.

По словам Мединского, делегация РФ привезла на переговоры большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты или предложения, однако украинская сторона подписывать их не стала и «забрала для изучения домой». Помощник президента уточнил, что была надежда по части тех пунктов, по которым стороны «вроде бы уже договорились принципиально».

Третий раунд переговоров РФ и Украины завершился в Беловежской пуще на территории Белоруссии вечером 7 марта. Ключевым вопросом встречи стало обеспечение гуманитарных коридоров, по информации Киева, в этом вопрос удалось добиться позитивных подвижек.

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