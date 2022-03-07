Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Ожидания России от переговоров с украинской делегацией не оправдались, говорить о позитивных сдвигах пока рано. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано», - сказал он по итогам встречи.

По словам Мединского, делегация РФ привезла на переговоры большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты или предложения, однако украинская сторона подписывать их не стала и «забрала для изучения домой». Помощник президента уточнил, что была надежда по части тех пунктов, по которым стороны «вроде бы уже договорились принципиально».

Третий раунд переговоров РФ и Украины завершился в Беловежской пуще на территории Белоруссии вечером 7 марта. Ключевым вопросом встречи стало обеспечение гуманитарных коридоров, по информации Киева, в этом вопрос удалось добиться позитивных подвижек.