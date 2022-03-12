Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на Киев для прекращения преступных действий нацбатальонов Украины

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине. В частности, российский президент попросил коллег повлиять на киевский режим с целью прекратить преступные действия националистических батальонов, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал собеседников о реальном положении дел на Украине в связи с поднятыми ими вопросами относительно гуманитарной ситуации в стране. В частности, российский лидер привел многочисленные факты нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права, такими как внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование в качестве «живого щита» мирных жителей, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, около больниц, школ, детских садов и так далее.

«Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации. Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», - говорится в сообщении пресс-службы.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о преступных действиях националистов на Украине. В частности, они блокируют выход людей по гуманитарным коридорам, прибегают к пыткам и убийствам мирного населения, отбирают у людей продовольствие и другие вещи первой необходимости под угрозой расправы.